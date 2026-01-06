Altuna eta Ezkurdia laugarren garaipena duten seikotean sartu dira, Peio Etxeberriari eta Rezustari 22-15 irabazita
Jokin Altunak eta Joseba Ezkurdiak 22 eta 15 irabazi diete Peio Etxeberriari eta Beñat Rezustari binakako txapelketaren zortzigarren jardunaldia itxi duen partidan. Gorriak laugarren garaipena duten seikotean sartu dira. Urdinak, berriz, larri daude salkapenean.
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Mariezkurrena mendean hartu dituzte Tolosan (22-17), eta laugarren puntua eskuratu dute
Irabazleek 10 eta 15eko markagailua irauli zuten partida zoro batean, 11 eta 0eko partzial bati esker. Neurketaren bigarren zatia zirraragarria izan zen. Atzelarien arteko borroka itzela izan zen, eta Jakak bere erremateetan gehiago asmatu zuen.
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
Partidarik luzeena eta laugarren garaipena: Zabala eta Martija nagusi (15-22)
Zabalak eta Martijak laugarren garaipena eskuratu dute Elordi eta Zabaleta 15-22 garaituta. Orain arte jokatutako partidarik luzeena izan da, baita pilotakada gehien izan dituena ere, 861 pilotakada zenbatu dituzte guztira.
Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute, Artola eta Imaz ere garaituta (12-22)
Lasok eta Albisuk zazpigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketan, Artola eta Imaz 12-22 menderatuta. Txapelketako liderra den bikotea bikain aritu da eta, azken tantoa egitea kosta egin zaien arren, azkenean garaipena poltsikoratu dute.
Altuna eta Ezkurdia errautsetatik berpiztu dira Jaka eta Iztuetari irabazita (22-16)
Binakako Txapelketan lau porrot jarraian jaso ondoren, Aspeko bikoteak ondo hasi du urtea, Jaka eta Iztueta 22-16 garaituta.
Lasok eta Albisuk Binakako Txapelketan duten lehen postua sendotu dute, Zabala eta Martija menderatuta (22-19)
Baikoko bikoteak sei garaipen daramatzate, jokatutako zazpi jardunaldietan, eta, ligaxkako lehen itzulia amaituta, aurreneko tokian jarraitzen dute. Astelenan jokatutako partidan, aurretik ibili dira markagailuan, baina azkenean sufritu behar izan dute, puntua eskuratu arte.
Tanto ikusgarria, Laso-Albisu vs Zabala-Martija partidan
Laso eta Albisu 5-4 ari ziren gailentzen, partidako hamargarren tantoa jokoan izan denean; orduan, Javi Zabalak sake ederra egin du, baina Jon Ander Albisuk bikain jaso, eta lau pilotariek tanto ikusgarria jokatu dute. Azkenean, urdinek eskuratu dute.
Lehen sakea… gorri, ala urdin? Txapa zutik gelditu da!
Astelenan, urtarrilaren 1ean, bitxikeria izan da: Laso-Albisu eta Zabala-Martija bikoteen arteko partida hasi aurretik, lehenengo sakea zein bikotek egingo zuen zehaztu behar zuen txapa zutik gelditu da, eta berriro bota behar izan dute.
Lasok eta Albisuk lidertzan sendo jarraitzen dute, Altuna eta Ezkurdia garaituta (10-22)
Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk 10-22 irabazi diete Jokin Altunari eta Joseba Ezkurdiari, Binakako Txapelketako 6. jardunaldian, Gasteizen. Urdinak nagusi izan dira, eta bosgarren garaipena lortu dute.