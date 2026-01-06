Binakako Txapelketa
Altuna eta Ezkurdia laugarren garaipena duten seikotean sartu dira, Peio Etxeberriari eta Rezustari 22-15 irabazita

Jokin Altuna Joseba Ezkurdia Binakako Txapelketa
18:00 - 20:00
Jokin Altunaren eta Joseba Ezkurdiaren arteko besarkada, norgehiagokaren bukaeran.Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Jokin Altunak eta Joseba Ezkurdiak 22 eta 15 irabazi diete Peio Etxeberriari eta Beñat Rezustari binakako txapelketaren zortzigarren jardunaldia itxi duen partidan. Gorriak laugarren garaipena duten seikotean sartu dira. Urdinak, berriz, larri daude salkapenean.

Joseba Ezkurdia Binakakoa Esku-pilota Jokin Altuna Pilota Beñat Rezusta

