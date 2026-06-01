Aitor Aranguren, zaguero de Aginaga, ha firmado un año más con Baiko Pilota antes de tomarse unos días de descanso para volver después en los torneos de verano, según ha informado la empresa en una breve nota.

“Comenzaré participando en el I Circuito La Rioja y después trabajaré para entrar en los demás torneos”, ha explicado el pelotari.