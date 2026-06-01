Aitor Aranguren extiende su contrato con Baiko un año más, hasta 2027
Aitor Aranguren, zaguero de Aginaga, ha firmado un año más con Baiko Pilota antes de tomarse unos días de descanso para volver después en los torneos de verano, según ha informado la empresa en una breve nota.
“Comenzaré participando en el I Circuito La Rioja y después trabajaré para entrar en los demás torneos”, ha explicado el pelotari.
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El camino hacia la gloria de Dario Gómez, una larga trayectoria con muchas espinas
El delantero riojano debutó en profesionales el 14 de junio de 2015, de la mano de Aspe, en el Adarraga de Logroño. El camino del campeón manomanista ha estado plagado de dificultades, ya que tuvo problemas de arritmia y durante largos años vivió un auténtico calvario con sus manos.
Darío Gómez: “Voy a tirar todo el año vestido de rojo, ni en mis mejores sueños estaba previsto”
Darío Gómez, vigente campeón del Campeonato Manomanista, ha concedido una entrevista desde la plaza de Ezcaray. El riojano, contento con la victoria, nos ha contado que “el torneo ha sido mucho mejor de lo soñado” y que ya está “pensando en todo lo que viene por delante”.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Calurosa bienvenida del pueblo de Ezcaray a su campeón, Darío Gómez
El nuevo campeón del Manomanista Darío Gómez fue recibido por una multitud en su vuelta a Ezcaray. Muy agradecido, el riojano se mostró muy emocionado.
El 6-21, el mejor tanto de la final: Darío lo ha concluido con un gran pelotazo
En el penúltimo tanto de la final del Manomanista, los dos pelotaris han jugado con mucha velocidad, han mostrado una excelente defensa y, a pesar del cansancio acumulado, han hecho disfrutar de lo lindo al público que ha llenado el Navarra Arena.
Miguel Capellán, entrenador de Darío en Ezcaray: “Es que… ¿sabes lo que ha hecho Darío…? Es que es increíble…”
Miguel Capellán fue entrenador de Darío en los inicios como pelotari del nuevo campeón Manomanista; tras ver la final que se ha disputado en el Navarra Arena, en la que el delantero riojano se ha hecho con la txapela, Capellán ha recordado, emocionado, aquellos años.
Balba Gil, madre de Darío: “Para mí, mi hijo es mi campeón”
“Es el sueño de toda su vida”, ha dicho Balba Gil, la madre de Darío, campeón del Manomanista de 2026, minutos después de que su hijo haya conseguido la txapela, en el Navarra Arena. Darío ha ganado con mucha claridad, 6-22, a Iñaki Artola, en la final.
Darío Gómez: “No quería pensar en nada más que en el siguiente pelotazo”
Declaraciones de Darío Gómez, pelotari de Aspe, tras conquistar la txapela y proclamarse campeón del Manomanista 2026.
Último tanto de la final y entrega de premios
Darío Gómez es el nuevo campeón del Manomanista 2026. Este domingo, en la final disputada en el Navarra Arena de Pamplona, el pelotari de Aspe ha superado a Iñaki Artola por 6-22, y gracias a esa victoria se ha llevado la txapela.