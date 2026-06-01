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Aitor Aranguren extiende su contrato con Baiko un año más, hasta 2027

El zaguero de Aginaga ha firmado un año más antes de tomarse unos días de descanso para volver después en los torneos de verano.
AITOR ARANGUREN EITB
Aitor Aranguren, zaguero de Baiko. Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Aitor Arangurenek beste urtebetez luzatu du kontratua Baikorekin, 2027ra arte
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Aitor Aranguren, zaguero de Aginaga, ha firmado un año más con Baiko Pilota antes de tomarse unos días de descanso para volver después en los torneos de verano, según ha informado la empresa en una breve nota.

“Comenzaré participando en el I Circuito La Rioja y después trabajaré para entrar en los demás torneos”, ha explicado el pelotari.

Pelota a mano Baiko pelota Pelota

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