Tres pelotaris de Hegoalde disputarán por primera vez en la historia la final del Parejas de trinkete
Este domingo, 26 de abril, se disputa la final en el Trinkete Moderno de Baiona. El navarro Espinal y el labortano Ducassou parten como favoritos ante los vizcaínos Ziarrusta y Ugarte. La final se podrá seguir en directo por ETB1, ETB2 ON y EITBKirolak.eus.
Te puede interesar
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Laso se impone con total autoridad a Jaka (8-22)
Unai Laso ha derrotado con facilidad a Erik Jaka en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista disputada en el Ogueta (8-22), una victoria que le permitirá enfrentarse dentro de dos semanas a Darío, con el que se jugarán el pase a semifinales.
Zabala remonta el partido y se lleva la victoria (17-22)
En el partido disputado en el Labrit, Zabala ha derrotado a Peña (17-22). Aunque Peña tenía una ventaja de cinco a falta de cinco tantos, Zabala no le ha dejado hacer ni un solo tanto a partir de entonces; ha remontado el encuentro y se ha llevado el punto.
Darío vence con contundencia a Jaka (10-22)
Darío Gómez ha derrotado por 10-22 a Erik Jaka en el partido correspondiente al grupo A del Manomanista .El pelotari de Aspe ha encarrilado el partido desde el principio, logrando sin dificultades su primer punto en el campeonato.
Altuna se toma la revancha del Parejas ante Laso (22-16)
Jokin Altuna ha derrotado por 22-16 a Unai Laso en el primer partido del grupo A del Manomanista. Aunque ha empezado por detrás, ha dado la vuelta al marcador para lograr una contundente victoria, de manera que el de Amezketa se ha tomado la revancha de la final del Parejas.
Larrazabal vence a Artola en un partido muy duro (17-22)
Iker Larrazabal ha sumado su primer punto en el Manomanista 2026 tras derrotar a Iñaki Artola por 17-22. Ha ido por delante en el marcador en todo momento, pero ha tenido que andar firme para lograr una victoria que le ha costado mucho.
El Campeonato Manomanista ya mira a los cuartos de final
Erik Jaka ha sido uno de los protagonistas de la última jornada del Campeonato Manomanista este fin de semana, después de lograr pasar de ronda tras remontar contra Ezkurdia al final del partido.
Jaka logra una gran hazaña al remontar a Ezkurdia en el último momento (21-22)
Este sábado, en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista disputados en Estella, tras remontar en el último momento, Erik Jaka ha vencido a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para los cuartos de final.
Arranca el Manomanista con Altuna III, principal favorito a la txapela, Laso, Artola y Larrazabal como cabezas de serie
Los cuatro entrarán directamente en la liguilla de cuartos, donde cuatro campeones se podrían cruzar en el mismo grupo: Laso, Altuna, Elordi y Jaka, si los dos últimos superan la eliminatoria de octavos. En el Campeonato Serie B el sorteo ha deparado un duelo entre los hermanos Zubizarreta de Ataun, que tendrá lugar en Zarautz.