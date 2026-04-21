Baiona (Lapurdi)
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Tres pelotaris de Hegoalde disputarán por primera vez en la historia la final del Parejas de trinkete

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18:00 - 20:00
Los finalistas en la elección de material. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Hegoaldeko hiru pilotari, lehen aldiz trinketeko binakako finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este domingo, 26 de abril, se disputa la final en el Trinkete Moderno de Baiona. El navarro Espinal y el labortano Ducassou parten como favoritos ante los vizcaínos Ziarrusta y Ugarte. La final se podrá seguir en directo por ETB1, ETB2 ON y EITBKirolak.eus.

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