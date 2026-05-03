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Juan José Moral, el ciclista que se impuso en la tierra de los espías

Juan Jose Moral, ziklista ohia, Helmugan
18:00 - 20:00
Juan José Moral, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Juan Jose Moral, espioien lurraldean gailendu zen ziklista
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KIROLAK EITB

Última actualización

Juan José Moral llegó a Euskal Herria a los 15 años, desde una pequeña localidad burgalesa. Ha repasado su trayectoria en este reportaje del programa "Helmuga".

"Helmuga"

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