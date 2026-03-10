En ETB1
El corte de peso, tema central del programa "Helmuga" de este domingo

Jon Fernandez boxeolaria, igandeko "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
El boxeador Jon Fernández, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Pisu mozketa izango dute hizpide, igandeko "Helmuga" saioan
EITB

El programa "Helmuga" de ETB1 pondrá el foco en el corte de peso. Para ello, entrevistarán a diversos nutricionistas deportivos, así como a deportistas que han experimentado con esta técnica. 

 

