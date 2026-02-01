ETB1en
Errebotea: Arbasoen pilota jokoa

Erreboteari buruzko erreportajea, Helmugan.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Errebotea izan dute hizpide ETB1eko "Helmuga" saioan, jatorria eta etorkizuna aztertuta. Hemen ikus dezakezue erreportajea, osorik.

"Helmuga"

