Bat to Milano Cortina 2026: eski alpinoa, erlatibizatu amesten jarraitzeko
Bat to Milano Cortina dokumental-sortaren atal berrian eski alpinoa izango dute aztergai. Juan del Campo eskiatzailearen testigantza bildu dute.
Errebotea: Arbasoen pilota jokoa
Errebotea izan dute hizpide ETB1eko "Helmuga" saioan, jatorria eta etorkizuna aztertuta. Hemen ikus dezakezue erreportajea, osorik.
Errebotea hizpide, igandeko "Helmuga" saioan
Errebotearen historia, garapena eta etorkizuna aztertuko dituzte igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Saioa 11:30etik aurrera izango da ikusgai.
Bat to Milano Cortina 2026: Izotz gaineko patinaje artistikoa, "kirola arte bilakatzen denean"
Iker Oyarzabal eta Euken Alberdi izotz gaineko patinatzaileak dira "Bat to Milano Cortina 2026" dokumental-sortaren atal berriko protagonistak.
Idoia Esnaola maratoilaria
Idoia Esnaolak 143 maratoi egin ditu bere ibilbidean. Zer sentitzen duen azaldu du elkarrizketa honetan, aurrera begira dituen helburuak zehazteaz gain.
Idoia Esnaola maratoilaria, "Helmuga" saioko protagonista, igande honetan
Idoia Esnaola korrikalaria izango da igande honetako protagonista, ETB1eko "Helmuga" saioan. Halako lasterketak egiteak zer ematen dion kontatuko du, besteak beste.
Helmuga: Nomadak
Ainhize Belar eskalatzaile gaztea izan da aste honetako protagonistetako bat ETB1eko "Helmuga" saioan. Etorkizunari begira dituen helburuez mintzatu da, besteak beste.
Bat to Milano Cortina 2026: Iraupen eskia, denak zentzua hartzen duenean
Basque Teamen "Bat to Milano Cortina 2026" dokumental sortaren atal berriak iraupen-eskia izan du hizpide, aste honetan. Peio Añarbe eta Imanol Rojo iraupen-eskiatzaileak elkarrizketatu dituzte.
Ainhize Belar eskalatzailea izango da aste honetan "Helmuga" saioko protagonista
Atxondoko eskalatzaile gaztea elkarrizketatuko dute igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Orain arteko lorpenez gain, etorkizunari begira dituen helburuez ere hitz egingo du.
Bat to Milano Cortina 2026: curlinga, epikaz betetako istorioa
Mikel Unanue eta Oihane Otaegi curling jokalariek kirol honetan aritzeak zer-nolako gorabeherak eragin dizkien kontatu dute: entrenatzeko zailtasunak eta egin beharreko bidaiak, esaterako.