Bat to Milano Cortina 2026: eski alpinoa, erlatibizatu amesten jarraitzeko

Helmuga, eski alpinoa, erreportaje osoa.
18:00 - 20:00
Eski alpinoari buruzko atala, Bat to Milano Cortina dokumental-sortan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bat to Milano Cortina dokumental-sortaren atal berrian eski alpinoa izango dute aztergai. Juan del Campo eskiatzailearen testigantza bildu dute. 

"Helmuga"

