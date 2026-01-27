ETB1en
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Errebotea hizpide, igandeko "Helmuga" saioan

Erreboteari buruzko erreportajea, Helmugan
18:00 - 20:00
Errebotea hizpide, igandeko "Helmuga" saioan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Errebotearen historia, garapena eta etorkizuna aztertuko dituzte igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Saioa 11:30etik aurrera izango da ikusgai.

"Helmuga"

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X