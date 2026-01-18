ETB1en
Helmuga: Nomadak

Ainhize Belar, eskalatzailea, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
Ainhize Belar, eskalatzailea
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ainhize Belar eskalatzaile gaztea izan da aste honetako protagonistetako bat ETB1eko "Helmuga" saioan. Etorkizunari begira dituen helburuez mintzatu da, besteak beste.

"Helmuga"

