Emakumeak eta xakea, igandeko ''Helmuga'' saioan

"Helmuga" saioko irudia
18:00 - 20:00
Emakumeak eta xakea
author image

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetako atalean, xakean aritzen diren emakumeen testigantzak bilduko dituzte "Helmuga" saioan. 11:30etik aurrera, ETB1en. 

"Helmuga"

