Emakumeak eta xakea, igandeko ''Helmuga'' saioan
Igande honetako atalean, xakean aritzen diren emakumeen testigantzak bilduko dituzte "Helmuga" saioan. 11:30etik aurrera, ETB1en.
Helmuga: Goragotik ezin
Andrzej Bargiel alpinista eta eskiatzaile poloniarrak inoizko erronkarik zailena lortu du, Everest eskiatzen jaistea, oxigeno-laguntzarik gabe. Ez galdu "Helmuga" saioko erreportaje hau.
Helmuga: Maratoirik luzeena
Antonio Berasategi korrikalariak ez du hutsik egin Donostiako Maratoian 1980az gero. Ez galdu gaurko atalean egindako elkarrizketa.
Antonio Berasategik ez du hutsik egin Donostiako Maratoian, 1980an lehen aldiz parte hartu zuenetik. Idiazabalgo korrikalaria elkarrizketatuko dute igande honetan, "Helmuga" saioan.
''States of elevation''
Kilian Jornetek AEBn bizitako azken abentura dago ikusgai erreportaje honetan. 72 fourteener (4.200 metroko gailur) lotu ditu hilabetean, oinez, korrika eta bizikletaz.
Jesus Alvarez Herms kirol zientzietako ikertzailea elkarrizketatuko dute igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Besteak beste, Kilian Jornet mendi-korrikalari handiarekin lan egiten du.
Haitzetan blai
Ekaitz Maiz, Joseba Iztueta, Pablo Eskudero eta Ibon Mendia eskaltzaileek Khane Valleyra egindako espedizioaren inguruko erreportajea, oso-osorik ikusgai.
Alpinismoa eta eskalada izango ditu hizpide aste honetako "Helmuga" saioko atalak, Ekaitz Maizen eskutik. ETB1en izango da ikusgai, 11:30etik aurrera.
Lasterketa hegan
Atletismoa izan dugu hizpide aste honetako "Helmuga" saioan. Azken hamarkadetan lortutako ezagutzari esker emaitzak nola hobetu diren aztertu dute, besteak beste, Oscar Ezker entrenatzaileak eta harekin entrenatzen duten atletek.
Oscar Ezker entrenatzailea ez ezik, hainbat atleta elkarrizketatuko dituzte igandeko "Helmuga" saioan: Andoni Calbano, Oihan Trecet eta Joseba Larrauri.