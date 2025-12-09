¿Quieres guardar el contenido?
Mujeres ajedrecistas este domingo, en ''Helmuga''
Euskaraz irakurri: Emakumeak eta xakea, igandeko ''Helmuga'' saioan
En el capítulo de este domingo, "Helmuga" recogerá los testimonios de varias mujeres que se dedican al ajedrez. A partir de las 11:30 horas, en ETB1.
Helmuga: Gorago ezin
El alpinista y esquiador polaco Andrzej Bargiel ha conseguido el reto más difícil de su historia, bajar el Everest esquiando, sin ayuda de oxígeno. No te pierdas este reportaje de "Helmuga".
Helmuga: Maratoirik luzeena
El corredor Antonio Berasategi no falla en el Maratón de San Sebastián desde 1980. No te pierdas la entrevista realizada en el capítulo de hoy.
El maratoniano Antonio Berasategi, protagonista del programa ''Helmuga'' de este domingo
Desde su primera participación en 1980, el atleta idiazabaldarra Antonio Berasategi no ha fallado en la Maratón de San Sebastián. Este domingo, le entrevistarán en el programa "Helmuga" de ETB1.
