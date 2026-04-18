Uholde txuri-urdina, Realaren fan zonetik Cartujara
Sevillan batu diren Realeko milaka jarraitzaile kalejiran joan dira, Realeko fan zonetik Cartuja estadiora, Pellegrino Matarazzoren taldeak Kopa bereganatuko duela sinetsita.
ARGAZKI-GALERIA: Giro ezin hobea Sevillako kaleetan, marea txuri-urdinaren uholdearekin
Atletico Madrilen eta Realaren arteko Errege Kopako finalaren aurreko orduek une ahaztezinak utzi dituzte, Realeko zaleen memoria kolektiboan denbora luzez iraungo dutenak. Galeria honek Sevillako kaleak erabat bereganatu dituen marea txuri-urdin ikusgarriaren adibide gisa balio du.
Sevilla eta Gipuzkoa osoa, Realarekin!
Realzaleek txuri-urdinez jantzi dute Sevilla, fan zonea itxi egin behar dute jendez lepo dagoelako; eta Gipuzkoan ere kolore txuri-urdina nonahi ikusten da.
Zein jokalari kenduko zenuke aurkariaren hamaikakotik?
Kopako final handia ate joka dago, eta giroa nabaria da kalean. Inkesta labur batean, zaleei galdetu diegu aurkariaren hamaikakotik zein jokalari kenduko luketen.
Jai giroa nagusi Sevillan
Realeko mutilek euren laugarren Errege Kopa eskuratu lezakete; helburua Athletico Madril garaitzea. Urduritasuna nabari da zaleen artean, ez etxean bakarrik, baita Sevillan bertan ere. Milaka baitira taldeari babesa ematera joanak diren realzaleak.
Realeko jokalari ohien babesa, finalaren atarian
Final handirako ordu gutxi falta direnean, Realeko jokalari ohiek —Juan Antonio Larrañaga, Jesus Maria Zamora, Roberto Lopez Ufarte, Luis Miguel Arconada, Alberto Gorriz eta Jose Maria Martinez— mezuak bidali dizkiete jokalariei, taldeari babesa adierazita.
Realak ilusioz eta konfiantzaz beteta egingo dio aurre Atleticori Kopako finalean
Pellegrino Matarazzoren taldeak beste titulu bat irabazi nahi zaleen aurrean, baina horretarako partida oso ona jokatu beharko du, Cholo Simeonoren taldea sasoi betean iritsi baita Kopako finalera, Txapeldunen Ligako final-laurdenetan Bartzelona kanporatuta.
Mikel Oyarzabal: “Aurrean oso talde potentea daukagu, baina guk gugan sinesten dugu"
Mikel Oyarzabal kapitainak "gogotsu" eta prest ikusten du Reala, Errege Kopako finalean Atletico Madril mendean hartzeko.
Simeone: “Reala talde lehiakorra da, borrokatzen badaki eta jokatzen badaki"
Atletico Madrileko entrenatzaileak Reala goraipatu du finalaren aurreko prentsaurrekoan. "Reala talde lehiakorra da, badaki borrokatzen, badaki jokatzen. Izan ere, erasotzeko modu desberdinak ditu, barrutik eta kanpotik, futbolari onekin eta gazteekin", adierazi du Simeonek.