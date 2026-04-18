FINAL DE COPA
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La marea txuri-urdin une la fan zone de la Real con La Cartuja

Errege Kopako finalaren atariko kalejira
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Uholde txuri-urdina, Realaren fan zonetik Cartujara
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KIROLAK EITB

Última actualización

Miles de aficionados y aficionadas de la Real se han dirigido en una multitudinaria 'kalejira' desde la fan zone de la Real hasta el estadio de La Cartuja con la ilusión de ver levantar la Copa al equipo de Pellegrino Matarazzo.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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