Osasuna ficha al delantero Romain Del Castillo
Osasuna ha fichado al delantero francés Romain Del Castillo, según ha anunciado este martes el club navarro. Del Castillo, de 30 años, llega al equipo pamplonés desde el Brest, de la Liga de Francia; Osasuna ha pagado un millón de euros por su contratación, cantidad que podría aumentar en 450 000 euros por diferentes variables, y el jugador ha firmado por dos temporadas, con otra opcional.
El Brest, ha apuntado Osasuna, se reserva el 15 % de la plusvalía de una hipotética venta de Del Castillo, que tendrá una cláusula de rescisión de diez millones de euros. Es un futbolista con amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol francés, en la Ligue 1, en la que ha disputado 220 partidos; también ha jugado en la Liga de Campeones, así como en la Liga Europa y en la Liga Conferencia. En su etapa en el Brest, Del Castillo ha sido alineado en 151 encuentros, en los que ha marcado 30 goles, y ha repartido 31 asistencias. Además de en el Brest, ha estado en estos otros equipos, en su carrera profesional: Olympique Lyon, Bourg-Péronnas, Nimes y Rennes.
Romain Del Castillo, que fue internacional con la selección sub-21 de Francia, es zurdo, y Osasuna destaca su habilidad para las jugadas a balón parado.
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