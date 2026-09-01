Fichaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Osasuna ficha al delantero Romain Del Castillo

Del Castillo, de 30 años, llega a Osasuna desde el Brest, de la Liga de Francia. El club navarro ha pagado un millón de euros por su contratación, cantidad que podría aumentar en 450 000 euros por diferentes variables, y el jugador ha firmado por dos temporadas, con otra opcional.
Romain Del Castillo (Osasuna)
Romain Del Castillo será jugador de Osasuna hasta, al menos, 2028. Imagen: Osasuna.
Euskaraz irakurri: Osasunak Romain Del Castillo aurrelaria fitxatu du
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha fichado al delantero francés Romain Del Castillo, según ha anunciado este martes el club navarro. Del Castillo, de 30 años, llega al equipo pamplonés desde el Brest, de la Liga de Francia; Osasuna ha pagado un millón de euros por su contratación, cantidad que podría aumentar en 450 000 euros por diferentes variables, y el jugador ha firmado por dos temporadas, con otra opcional.

El Brest, ha apuntado Osasuna, se reserva el 15 % de la plusvalía de una hipotética venta de Del Castillo, que tendrá una cláusula de rescisión de diez millones de euros. Es un futbolista con amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol francés, en la Ligue 1, en la que ha disputado 220 partidos; también ha jugado en la Liga de Campeones, así como en la Liga Europa y en la Liga Conferencia. En su etapa en el Brest, Del Castillo ha sido alineado en 151 encuentros, en los que ha marcado 30 goles, y ha repartido 31 asistencias. Además de en el Brest, ha estado en estos otros equipos, en su carrera profesional: Olympique Lyon, Bourg-Péronnas, Nimes y Rennes.

Romain Del Castillo, que fue internacional con la selección sub-21 de Francia, es zurdo, y Osasuna destaca su habilidad para las jugadas a balón parado. 

Fútbol Mercado de Fichajes LaLiga EA Sports Osasuna

Te puede interesar

Luis Miguel Ramis
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramis, molesto con el calendario de LaLiga: “No sé si estoy viendo la primera jornada o la segunda, no es normal"

El entrenador de Osasuna ha mostrado su descontento con el desconcierto con el calendario de LaLiga en estas prmeras jornadas, con multitud de partidos aplazados y fuera de fecha. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido Osasuna-Levante de este lunes. Se da la circunstancia de que hay equipos que ya han jugado dos partidos mientras que los rojillos aún no han debutado en la presente temporada y además deberán jugar tres partidos en una semana.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X