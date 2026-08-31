OSASUNA-GETAFE (1-0)
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Budimir firma la victoria de Osasuna ante el Getafe (1-0)

Osasuna ha conseguido mantener su buen inicio de temporada ante el Getafe, y ha conseguido mantener su imbatibilidad tras un partido muy igualado en El Sadar.
PAMPLONA, 31/08/2026.- El delantero del Osasuna Ante Budimir celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Getafe CF este lunes, en el estadio El Sadar en Pamplona. EFE/ Jesús Diges
Budimir celebrando el gol contra el Getafe. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Budimirrek Osasunaren garaipena sinatu du Getaferen aurka (1-0)
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha superado por 1-0 al Getafe en El Sadar, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El equipo navarro ha sumado su segunda victoria consecutiva gracias al tanto de Ante Budimir y se ha colocado quinto con siete puntos en la clasificación.

Durante la primera parte, Osasuna ha tenido que superar la lesión de Jorge Herrando, que ha sido sustituido por Boyomo, pero la acción decisiva ha llegado justo antes del descanso. Un agarrón de Djené sobre Ante Budimir dentro del área ha terminado siendo señalado como penalti después de que el VAR revisase la jugada. 

El delantero croata ha asumido la responsabilidad desde los once metros y ha superado a David Soria con un lanzamiento raso, poniendo el 1-0 en el marcador. El gol ha permitido a Osasuna marcharse al vestuario por delante después de una primera mitad en la que apenas se han generado oportunidades.

El Getafe ha encontrado el empate al poco de comenzar la segunda parte, pero el tanto no ha subido al marcador. Andrés García ha realizado un disparo que ha terminado en los pies de Enes Ünal, y el delantero turco ha enviado el balón al fondo de la red. Sin embargo, el colegiado ha anulado la acción por fuera de juego al considerar que Ünal se encontraba adelantado en el momento del disparo. 

Los visitantes han seguido buscando el empate y Terrats ha tenido una de las mejores ocasiones con un remate que Sergio Herrera ha conseguido despejar. Osasuna también ha dispuesto de una ocasión para ampliar su ventaja con un lanzamiento de Kike Barja que ha pasado muy cerca de la escuadra. Finalmente, el equipo navarro ha conseguido cerrar una victoria que le ha permitido continuar en la zona alta de la clasificación.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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