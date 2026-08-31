Budimir firma la victoria de Osasuna ante el Getafe (1-0)
Osasuna ha superado por 1-0 al Getafe en El Sadar, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El equipo navarro ha sumado su segunda victoria consecutiva gracias al tanto de Ante Budimir y se ha colocado quinto con siete puntos en la clasificación.
Durante la primera parte, Osasuna ha tenido que superar la lesión de Jorge Herrando, que ha sido sustituido por Boyomo, pero la acción decisiva ha llegado justo antes del descanso. Un agarrón de Djené sobre Ante Budimir dentro del área ha terminado siendo señalado como penalti después de que el VAR revisase la jugada.
El delantero croata ha asumido la responsabilidad desde los once metros y ha superado a David Soria con un lanzamiento raso, poniendo el 1-0 en el marcador. El gol ha permitido a Osasuna marcharse al vestuario por delante después de una primera mitad en la que apenas se han generado oportunidades.
El Getafe ha encontrado el empate al poco de comenzar la segunda parte, pero el tanto no ha subido al marcador. Andrés García ha realizado un disparo que ha terminado en los pies de Enes Ünal, y el delantero turco ha enviado el balón al fondo de la red. Sin embargo, el colegiado ha anulado la acción por fuera de juego al considerar que Ünal se encontraba adelantado en el momento del disparo.
Los visitantes han seguido buscando el empate y Terrats ha tenido una de las mejores ocasiones con un remate que Sergio Herrera ha conseguido despejar. Osasuna también ha dispuesto de una ocasión para ampliar su ventaja con un lanzamiento de Kike Barja que ha pasado muy cerca de la escuadra. Finalmente, el equipo navarro ha conseguido cerrar una victoria que le ha permitido continuar en la zona alta de la clasificación.
Te puede interesar
Sergio Herrera: “Tenemos que estar contentos y con mucha confianza”
Osasuna ha ganado 1-0 contra el Getafe. Según ha contado Sergio Herrera “el Getafe no es un equipo fácil de recibir”, Rubén García, por su parte, piensa que “los han defendido bien” y ambos se han mostrado orgullosos con lo conseguido.
Luis Miguel Ramis: “La propuesta del Getafe es muy clara y la plasman muy bien”
Osasuna cerrará contra el Getafe una semana en la que jugarán tres partidos. El entrenador Luis Miguel Ramis sabe que tendrán en frente un equipo muy fuerte, con las ideas muy claras. Eso si, cree que Osasuna está preparado para sumar la primera victoria en casa.
Ramis: “Era muy importante tener la sensación de que fuera de casa podemos competir con poderío”
Osasuna ha remontado contra el Celta, consiguiendo así la primera victoria de la temporada (1-2). Luis Miguel Ramis, ha subrayado que se merecían esa victoria, pese a que les ha dado ventaja estar con uno más.
Osasuna remonta y se lleva la victoria en Balaídos
Aspas ha adelantado a los locales, pero la expulsión de Marcos Alonso ha cambiado el partido y ha permitido a Barja y Budimir completar la remontada.
Ramis, sobre el partido contra el Celta: “Vamos con muchas ganas de sumar una victoria fuera de casa”
El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha analizado en rueda de prensa el encuentro que enfrentará a los rojillos al Celta este jueves.
Ramis, sobre los pitidos de la afición en el Sadar: “Lo tomo como algo que no nos debe encoger”
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el empate ante el Levante en casa. Asimismo, se ha pronunciado sobre los pitidos de la afición rojilla en algunos momentos del partido.
Osasuna aprieta, pero no encuentra el gol
El conjunto rojillo ha llevado el peso del partido, pero la falta de acierto ha impedido que la superioridad se haya traducido en una victoria.
Ramis, molesto con el calendario de LaLiga: “No sé si estoy viendo la primera jornada o la segunda, no es normal"
El entrenador de Osasuna ha mostrado su descontento con el desconcierto con el calendario de LaLiga en estas prmeras jornadas, con multitud de partidos aplazados y fuera de fecha. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido Osasuna-Levante de este lunes. Se da la circunstancia de que hay equipos que ya han jugado dos partidos mientras que los rojillos aún no han debutado en la presente temporada y además deberán jugar tres partidos en una semana.
Luis Miguel Ramis: “Quiero un Osasuna que gane”
El nuevo entrenador de Osasuna quiere que llegue el lunes cuanto antes para dar inicio a la competición. Dice que, tras no jugar el pasado domingo con el Celta, la semana extra de pretemporada les ha venido bien. También dice que quiere vivir de primera mano el ambiente de El Sadar, al mismo tiempo que explica qué Osasuna quiere que se vea. Por último, Luis Miguel Ramis lanza un mensaje a la afición rojilla.