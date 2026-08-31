Budimir firma la victoria de Osasuna ante el Getafe (1-0)

El Getafe ha encontrado el empate al poco de comenzar la segunda parte, pero el tanto no ha subido al marcador. Andrés García ha realizado un disparo que ha terminado en los pies de Enes Ünal, y el delantero turco ha enviado el balón al fondo de la red. Sin embargo, el colegiado ha anulado la acción por fuera de juego al considerar que Ünal se encontraba adelantado en el momento del disparo.