El Athletic muestra su desacuerdo con Apelación por desestimar el recurso sobre Yuri

El Athletic Club ha emitido un comunicado para expresar que "no comparte las razones" por las que el Comité de Apelación ha desestimado el recurso, "sustentado en el propio pronunciamiento oficial del CTA", presentado para evitar la sanción de Yuri Berchiche por la roja que vio frente al Sevilla, y para que el defensor pudiera ser de la partida en el duelo de esta noche frente al FC Barcelona.

El club recuerda que el análisis del Comité Técnico de Árbitros publicado el pasado martes concluía que la acción por la que fue expulsado el jugador debía haberse resuelto con "tiro libre directo sin tarjeta" y que "el VAR debió intervenir" al tratarse de un "error claro y manifiesto del árbitro de campo".

"Una vez que el órgano técnico competente ha considerado la tarjeta roja un error del árbitro creemos que el Comité de Apelación debería haberla tenido en cuenta en su resolución final", señala la nota.

"La desestimación del recurso presentado por el Athletic evidencia la contradicción entre el criterio técnico oficial y la consecuencia disciplinaria mantenida sobre una decisión declarada inequívocamente errónea. No existe duda ni dos versiones, existe un pronunciamiento técnico oficial que descarta la expulsión y afirma expresamente el error manifiesto", añade.

El Athletic lamenta que "el perjuicio causado es doble", primero porque el equipo rojiblanco "disputó con un jugador menos la mayor parte del partido contra el Sevilla" y ahora porque "la ejecución adicional de un partido de suspensión no hace sino proyectar el mismo error (ya irreversible) sobre una segunda jornada".