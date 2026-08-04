Las bateleras, recién ascendidas, rompen todas las expectativas
San Juan ya ha dejado atrás lo sucedido en la regata de Donostia. Las bateleras han dejado atrás los miedos y ahora disfrutan compitiendo. Ha supuesto un gran paso adelante competir de tú a tú con Arraun Lagunak y Tolosaldea.
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Joseba Fernández: “No entiendo por qué se hacen el sorteo de calles; eso confunde todo"
La octava jornada de la Liga Euskotren ha sido suspendida por decisión del comité técnico, en una tarde marcada por las difíciles condiciones meteorológicas y por los momentos de tensión y confusión entre la organización y los clubes. El entrenador de San Juan, Joseba Fernández, no entiende la necesidad de realizar un sorteo de calles en días como este. En su opinión, las decisiones no deberían depender del resultado del sorteo. Aun así, se muestra partidario de remar en este tipo de condiciones.