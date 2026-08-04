Liga Euskotren
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Las bateleras, recién ascendidas, rompen todas las expectativas

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Basagaitz-Gereño-Amaritu-Lopetegi-remeras-San-Juan
18:00 - 20:00

Amaritu Lopetegi y Basagaitz Gereño, remeras de San Juan. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: San Juan Euskotren Ligaren erdia jokatuta, Basagaitz Gereño eta Amaritu Lopetegi arraunlarien adierazpenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

San Juan ya ha dejado atrás lo sucedido en la regata de Donostia. Las bateleras han dejado atrás los miedos y ahora disfrutan compitiendo. Ha supuesto un gran paso adelante competir de tú a tú con Arraun Lagunak y Tolosaldea.

Remo San Juan Euskotren Liga Mujeres deportistas San Juan

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Joseba Fernández: “No entiendo por qué se hacen el sorteo de calles; eso confunde todo"

La octava jornada de la Liga Euskotren ha sido suspendida por decisión del comité técnico, en una tarde marcada por las difíciles condiciones meteorológicas y por los momentos de tensión y confusión entre la organización y los clubes. El entrenador de San Juan, Joseba Fernández, no entiende la necesidad de realizar un sorteo de calles en días como este. En su opinión, las decisiones no deberían depender del resultado del sorteo. Aun así, se muestra partidario de remar en este tipo de condiciones.

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