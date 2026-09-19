PLAY OFFS - 1. JORNADA
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Miren Garmendia: “Hemos dado el primer paso; a ver si mañana conseguimos cumplir el sueño"

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Miren Garmendia, Hondarribiko patroia
18:00 - 20:00
Miren Garmendia, patrona de Hondarribia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Miren Garmendia: “Lehengo pausoa eman dugu, ia bihar ametsa lortzen dugun”
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Última actualización

Hondarribia ha ganado la primera jornada de los play-off de ascenso a la Liga Euskotren, disputada este sábado en Bermeo. La Ama Guadalupekoa ha marcado el mejor tiempo en la contrarreloj, lo que le ha permitido sumar los 4 primeros puntos en la clasificación general.

Hondarribia Remo Euskotren Liga

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