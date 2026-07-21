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Hibaika, con la mirada puesta en la tanda de honor

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Hibaika Bueuko estropadan
18:00 - 20:00
Hibaika en la regata de Bueu. Imagen: Aitor Arrizabalaga | ACT
Euskaraz irakurri: Hibaika, ohorezko txandari begira
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras las regatas en galicia, Hibaika ha vuelto a casa con buenas sensaciones. La remera Eva López ha explicado que, tras ese fin de semana redondo, en el equipo están “más tranquilas” por lo que podrán afrontar las siguientes regatas “de otra forma”. La patrona Inge Ugarte ha dejado claro que ahora están “con la mirada puesta en la tanda de honor”.

Hibaika Mujeres deportistas Remo Euskotren Liga

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