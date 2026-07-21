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Hibaika, con la mirada puesta en la tanda de honor
Euskaraz irakurri: Hibaika, ohorezko txandari begira
Tras las regatas en galicia, Hibaika ha vuelto a casa con buenas sensaciones. La remera Eva López ha explicado que, tras ese fin de semana redondo, en el equipo están “más tranquilas” por lo que podrán afrontar las siguientes regatas “de otra forma”. La patrona Inge Ugarte ha dejado claro que ahora están “con la mirada puesta en la tanda de honor”.
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Hibaika pretende apuntar alto
Hibaika fue una de las protagonistas en el pasado fin de semana en la Liga Euskotren. Las de Renteria finalizaron cuartas, tanto el sábado como el domingo, y se sitúan en la tanda de honor. Las remeras June Mikeo y Maddi Insausti nos hablan de su buen momento.
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