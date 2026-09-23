Ibon Urbieta no continuará como entrenador de Donostiarra en la Liga ETE

Ibon Urbieta no continuará como entrenador de la Bantxa, la trainera femenina de Donostiarra, según ha anunciado este miércoles el Club Deportivo de Remo Kaiarriba.

El preparador oriotarra, de esta manera, no será el entrenador de Donostiarra en la Liga ETE. Donostiarra, tras concluir la Liga Euskotren de 2026 en séptima posición, disputó, el pasado fin de semana, el play-off, en el que no pudo conseguir la permanencia; en consecuencia, en la próxima temporada competirá en la Liga ETE.

Tal y como recoge el comunicado que el club ha difundido en Instagram, la decisión de no continuar la ha tomado el propio Urbieta, a quien la entidad agradece el trabajo que ha desarrollado al frente de la dirección técnica de su trainera femenina.

Donostiarra Kaiarriba busca ya un sustituto para Urbieta.