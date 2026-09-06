Bandera de la Concha (1ª Bandera) J)
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Xubane Uribarrena: “El resultado que hemos obtenido es mejor que bueno"

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Xubane Uribarrena
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Xubane Uribarrena: “Atera dugun emaitza txukunetik gorakoa da”
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Última actualización

La tripulación de Arraun Lagunak ha cumplido los pronósticos que le otorgaban la etiqueta de favorita para adjudicarse la Bandera de La Concha femenina y ha logrado una renta de nueve segundos sobre Tolosaldea, segunda en la clasificación general.

Arraun Lagunak Remo Bandera de La Concha

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