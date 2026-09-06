Xubane Uribarrena: “El resultado que hemos obtenido es mejor que bueno"
La tripulación de Arraun Lagunak ha cumplido los pronósticos que le otorgaban la etiqueta de favorita para adjudicarse la Bandera de La Concha femenina y ha logrado una renta de nueve segundos sobre Tolosaldea, segunda en la clasificación general.
Te puede interesar
Itziar Eguren: “El equipo está con muchísimas ganas para La Concha; intentaremos igualar la marca de Kiriko”
Arraun Lagunakek bere bosgarren Liga irabazi du, laugarrena jarraian. 15 bandera lortuta, garaitezinak bihurtu dira. Itziar Egurenekin, Arraun Lagunakeko presidenteak azaldu du orain Kontxaren bila joango direla.
San Sebastián celebra con Arraun Lagunak el título de la Liga Euskotren
El club donostiarra ha firmado una campaña impecable en la Liga Euskotren de 2026, ya que ha ganado todas las banderas disputadas, un total de quince, y se ha impuesto en las dieciséis jornadas que han completado el campeonato. Este domingo por la tarde, concluida la Liga, Arraun Lagunak ha sido recibido en la Plaza de la Constitución de la capital guipuzcoana.
Nagore Osoro: “Los de casa saben de verdad lo que cuesta”
Nagore Osoro, patrona de Arraun Lagunak, se acuerda de todos sus seres queridos después de ganar la Ikurriña de Zarautz.
Amaia Eguren: “Ganar todas las regatas es histórico"
Amaia Eguren, de Donostia Arraun Lagunak, está muy contenta con el récord que han conseguido.
Así ha recibido Arraun Lagunak el trofeo de la Liga Euskotren
La Lugañene ha sido la gran dominadora de una competición en la que ha ganado todas las banderas y todas las regatas disputadas.
Mar Larrea: “¡Vamos a por La Concha!"
Arraun Lagunak ha hecho historia al ganar la Liga Euskotren, imponiéndose en todas las regatas disputadas Los donostiarras han sido muy superiores y se han mostrado exultantes al término de la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz. Acabada la Liga, la Bandera de La Concha es ahora el gran objetivo.
Nagore Osoro: “Al menos, hoy ha habido algo de emoción"
Arraun Lagunak ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de la Ikurriña de Zarautz tras un reñido duelo con San Juan.
Constancia, ganas de seguir ganando y ambiente, claves de las cinco ligas de Arraun Lagunak
Ane Sánchez, Aiora Belartieta, Lorea Etxabe, Mar Larrea y Xubane Uribarrena han sido testigos en las cinco ligas ganadas por Aurraun Lagunak. Han señalado que la clave de todas estas victorias es la constancia, así como la preparación mental y física entre otras cosas.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Getaria
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Getaria de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.