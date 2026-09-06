El club donostiarra ha firmado una campaña impecable en la Liga Euskotren de 2026, ya que ha ganado todas las banderas disputadas, un total de quince, y se ha impuesto en las dieciséis jornadas que han completado el campeonato. Este domingo por la tarde, concluida la Liga, Arraun Lagunak ha sido recibido en la Plaza de la Constitución de la capital guipuzcoana.