Asier Arego, disfrutando del remo cual debutante
El fin de semana se disputan en Santurtzi las regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label. Aprovechándolo, hemos estado con el patrón de la trainera local, Asier Arego, que en 2010 dejó el remo, pero volvió al mar y este año ha debutado en la máxima categoría.
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El fin de semana se disputarán en Galicia las regatas de las principales ligas de remo. Este año tendrán dos fines de semana allí. Hemos estado con el patrón de Santurtzi, Markel Lujua. Lo hemos pillado camino de Galicia.
Santurtzi busca la permanencia en la Liga Eusko Label
Tras dos temporadas en la Liga ARC, Santurtzi afronta con ilusión la Liga Eusko Label. Los campeones del 2020 y 2021 tienen como objetivo principal mantenerse en la categoría, así lo ha contado el entrenador Alexander Esteban.