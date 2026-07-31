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Asier Arego, disfrutando del remo cual debutante

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Asier Arego
18:00 - 20:00
Asier Arego, patrón del Santurtzi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Asier Arego, debutaria balitz bezala gozatzen arraunean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El fin de semana se disputan en Santurtzi las regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label. Aprovechándolo, hemos estado con el patrón de la trainera local, Asier Arego, que en 2010 dejó el remo, pero volvió al mar y este año ha debutado en la máxima categoría.

Santurtzi Remo

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