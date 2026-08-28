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San Juan buscará la salvación en tierras gallegas
Euskaraz irakurri: San Juanek salbazioa bilatuko du Galizian
La Liga Eusko Label viaja este fin de semana a tierras gallegas, el sábado a Arousa y el domingo a Ares. Chapela ya sabe que el año que viene no competirá en la Liga ACT, pero San Juan, con seis puntos de margen, sigue con opciones de evitar el play-off de descenso.
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San Juan ocupa, en estos momentos, la décima plaza de la Liga Eusko Label. El entrenador, Joseba Fernández, ha explicado que ese resultado no se corresponde con el rendimiento del equipo. Con el objetivo de mantenerse en la categoría, Fernández tiene claro lo que tienen que hacer: “centrarse en su trabajo”.
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