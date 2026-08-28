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San Juan buscará la salvación en tierras gallegas

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San Juan
18:00 - 20:00
La trainera San Juan. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: San Juanek salbazioa bilatuko du Galizian
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Última actualización

La Liga Eusko Label viaja este fin de semana a tierras gallegas, el sábado a Arousa y el domingo a Ares. Chapela ya sabe que el año que viene no competirá en la Liga ACT, pero San Juan, con seis puntos de margen, sigue con opciones de evitar el play-off de descenso.

San Juan Remo Eusko Label Liga

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