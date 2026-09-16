Gorka Etxeberria, nuevo entrenador de Ondarroa

Gorka Etxeberria Oliden será el entrenador de Ondarroa la próxima temporada en la Liga Eusko Label, según ha informado el club vizcaíno de remo en un comunicado.

Ondarroa Arraun Elkartea ha explicado que Etxeberria cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del remo y que ha ejercido durante muchos años en Orio, Getaria y Arkote como entrenador y remero "obteniendo unos resultados extraordinarios y haciendo un gran trabajo", según ha destacado.

El club de remo vizcaíno ha agradecido a Etxeberria "su confianza en este proyecto" y le ha deseado "la mejor de las suertes" en esta nueva etapa.

El pasado lunes, el club vizcaíno anunció que Iñaki Errasti no seguiría como preparador de Ondarroa tras nueve temporadas al frente de la Antiguako Ama.