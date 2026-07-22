LIGA EUSKO LABEL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Hondarribia, en pleno relevo generacional

Publicidad
Hondarribia - Chapela Bandera
18:00 - 20:00
Hondarribia en la Bandera Chapela. Imagen: Aitor Arrizabalaga | ACT
Euskaraz irakurri: Belaunaldi aldaketa betean dago Hondarribia
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Hace dos años, ocho remeros de Hondarribia dejaron el equipo. Como resultado, subieron a varios remeros de la cantera al primer equipo. Entre ellos Xabier Salaberria, Mattin Colas y Xabier Olaskoaga.

Hondarribia Remo Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X