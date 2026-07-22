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Hondarribia, en pleno relevo generacional
Euskaraz irakurri: Belaunaldi aldaketa betean dago Hondarribia
Hace dos años, ocho remeros de Hondarribia dejaron el equipo. Como resultado, subieron a varios remeros de la cantera al primer equipo. Entre ellos Xabier Salaberria, Mattin Colas y Xabier Olaskoaga.
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Joseba Amunarriz es un patrón con más de 400 regatas en la ACT, presenta un palmarés al que solo llegan los elegidos. De cara a esta temporada, la Ama Guadalupekoa ha tenido que rejuvenecer la plantilla pero Amunarriz se mantiene en el proyecto, para que el cambio de ciclo no sea tan brusco.
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