Jon Larrañaga: “Entrenamos para ganar, pero hay que tener los pies en la tierra”
Getaria, que cumple su cuarto año en la Liga Eusko Label, está cuajando un gran inicio de temporada y bogará en la tanda de honor el sábado Jon Larrañaga señala que entrenan para estar en los primeros puestos y que aunque eso es apetecible, estando Orio de por medio hay que tener "las piernas en el suelo"
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Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label 2025: La regata de Getaria desde dentro la trainera
Getaria ha quedado en tercer lugar en la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Justo Silveti, getariarra apasionado del remo
Justo Silveti, de 90 años, ha vivido toda su vida pescando en el mar. Le gusta el remo, la pelota y el ciclismo. Según dice, les espera un futuro prometedor a los remeros de la localidad.
El enfado del entrenador de Getaria: ''Los remeros pintamos cada vez menos aquí''
El preparador de Getaria se ha mostrado indignado con las condiciones del campo regateo de Pobra do Caramiñal, que ha acogido la 11ª jornada de la Liga Eusko Label. (Original en euskera).
Getaria, estabilizado en la zona media
Getaria se encuentra en sexto lugar en la Liga Eusko Label y aunque el quinto clasificado está lejos, a 17 puntos, no renuncia a nada. Para hablar sobre la actualidad del club y del equipo hemos hablado con alguien que lo conoce muy bien: Gaizka Gorostiaga.