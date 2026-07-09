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Jon Larrañaga: “Entrenamos para ganar, pero hay que tener los pies en la tierra”

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Jon Larrañaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Larrañaga: “Ideia beti da goian ibiltzea, baina hankak lurrean eduki behar dira”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Getaria, que cumple su cuarto año en la Liga Eusko Label, está cuajando un gran inicio de temporada y bogará en la tanda de honor el sábado Jon Larrañaga señala que entrenan para estar en los primeros puestos y que aunque eso es apetecible, estando Orio de por medio hay que tener "las piernas en el suelo"

Getaria Remo Eusko Label Liga

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