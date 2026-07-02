Igor Makazaga: “Hemos empezado mejor de lo que esperaba; aun así, tenemos cosas que mejorar”
Hemos estado con Igor Makazaga, entrenador de Donostiarra, para hablar sobre las sensaciones tras el inicio de la temporada. Aunque han empezado “mejor de lo que esperaban”, dice que tienen que corregir algunas cosas sobre el plan que tienen. Y también afrontar ese reto que les plantea ese “querer ganarlo todo” de Orio.
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