A falta de seis días para la gran final del Campeonato Manomanista de 2026, que se disputará en el Navarra Arena, en Pamplona, este domingo por la tarde, quedan unas 350 entradas disponibles para los y las aficionadas que quieran acudir al festival y todavía no hayan comprado su billete. La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros, y hay, además, disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas de la grada del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez.

De esta forma, gran parte del aforo del frontón situado en la capital de Navarra está ya ocupado para la gran cita. No hay entradas de rebote de cancha, ni del primer piso de rebote. Inicialmente, cuando fueron puestas a la venta, había disponibles unas 3000 entradas. El lunes por la tarde, había a la venta unas pocas entradas en el rebote.

Se espera, pues, un excelente ambiente para el partido del que saldrá el campeón manomanista de 2026. EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, va a emitir en directo la final.