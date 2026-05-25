Quedan unas 350 entradas en el Navarra Arena para la gran final del Manomanista, que se juega el domingo
La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros; hay disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez.
A falta de seis días para la gran final del Campeonato Manomanista de 2026, que se disputará en el Navarra Arena, en Pamplona, este domingo por la tarde, quedan unas 350 entradas disponibles para los y las aficionadas que quieran acudir al festival y todavía no hayan comprado su billete. La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros, y hay, además, disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas de la grada del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez.
De esta forma, gran parte del aforo del frontón situado en la capital de Navarra está ya ocupado para la gran cita. No hay entradas de rebote de cancha, ni del primer piso de rebote. Inicialmente, cuando fueron puestas a la venta, había disponibles unas 3000 entradas. El lunes por la tarde, había a la venta unas pocas entradas en el rebote.
Se espera, pues, un excelente ambiente para el partido del que saldrá el campeón manomanista de 2026. EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, va a emitir en directo la final.
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El Campeonato Manomanista de 2026 tendrá un nuevo ganador
Gane quien gane, el campeón de la final del Manomanista del domingo será uno nuevo. Ni Darío Gómez ni Iñaki Artola lo han conseguido hasta ahora, por lo que sería la primera vez para los dos.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Laso se hace con la tercera plaza tras vencer con facilidad a Larrazabal (22-8)
Unai Laso e Iker Larrazabal han jugado un gran partido en el frontón Beotibar de Tolosa, pero el navarro se ha impuesto con total autoridad (22-8). La victoria le ha permitido terminar el campeonato en tercera posición del Manomanista 2026.
Unai Amiano, campeón del Manomanista (7-22)
Unai Amiano ha ganado con maestría la txapela del Manomanista de la Serie B en el Labrit, tras derrotar a Ander Murua por 7-22. Aunque el inicio ha sido igualado, el encuentro ha tomado rápidamente color azul, y el irundarra ha sido superior en toda la final.
Murua y Amiano ya han seleccionado el material para la final, en el Labrit
Murua y Amiano disputarán la final del Manomanista de la Serie B este sábado, en el Labrit. Esta mañana han seleccionado las pelotas y según han explicado los dos finalistas, están satisfechos con el material.
Artola y Darío, en la final del Manomanista
Iñaki Artola y Darío Gómez se enfrentarán el próximo 31 de mayo en la final del Campeonato Manomanista. Artola venció en la semifinal a Laso y Darío a Larrazabal.
Darío Gomez arrolla a Larrazabal y se medirá a Artola en la gran final (22-8)
El pelotari de Baiko ha sido muy superior a su rival y se ha impuesto gracias a su velocidad a un Larrazabal que poco ha podido hacer para meterse en el partido.
Artola jugará la final del Manomanista tras derrotar con autoridad a Laso (22-13)
Iñaki Artola ha ganado 22-13 a Unai Laso en la semifinal del Manomanista, y el pelotari de Alegia jugará la gran final por segundo año consecutivo. Artola ha dado un gran inicio al partido, poniéndose 16-2 por delante; y aunque Laso se ha acercado al 17-10, ha mantenido firme la victoria.
Murua y Amiano jugarán la final de la Serie B
Ander Murua y Unai Amiano jugarán la final de la Serie B del Manomanista. En la primera semifinal, Murua se ha impuesto 12-22 a Alberdi II. En la segunda, Amiano ha tenido que emplearse a fondo para derrotar a Rekalde por 22-17.