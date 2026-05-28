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Iñaki Artola quiere acabar la final del domingo con la txapela puesta

Iñaki Artola
18:00 - 20:00
El pelotari Iñaki Artola, en los prolegómenos de la final del domingo
Euskaraz irakurri: Iñaki Artolak txapela jantzita amaitu nahi du igandeko finala
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iñaki Artola se enfrentará este domingo a Darío Gómez en la gran final del Manomanista. El pelotari guipuzcoano admite que no será un partido fácil, pero su objetivo es ponerse la txapela.

Pelota a mano Manomanista Pelota Iñaki Artola

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