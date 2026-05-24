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Laso se hace con la tercera plaza tras vencer con facilidad a Larrazabal (22-8)

Buruz Burukoa
18:00 - 20:00
Larrazabal y Laso. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Lasok hirugarren postua eskuratu du Larrazabal erraz menderatuta (22-8)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Laso e Iker Larrazabal han jugado un gran partido en el frontón Beotibar de Tolosa, pero el navarro se ha impuesto con total autoridad (22-8). La victoria le ha permitido terminar el campeonato en tercera posición del Manomanista 2026.

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