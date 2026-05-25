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El Campeonato Manomanista de 2026 tendrá un nuevo ganador

Buruz Burukoa 2026
18:00 - 20:00
Jugarán la final del Manomanista en el Navarra Arena
Euskaraz irakurri: 2026ko Buruz Buruko txapelduna berria izango da
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KIROLAK EITB

Última actualización

Gane quien gane, el campeón de la final del Manomanista del domingo será uno nuevo. Ni Darío Gómez ni Iñaki Artola lo han conseguido hasta ahora, por lo que sería la primera vez para los dos.

Pelota a mano Manomanista Navarra Arena Pelota Iñaki Artola

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