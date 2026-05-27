FINAL MANOMANISTA
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Los finalistas del Manomanista seleccionan el material, en el Navarra Arena

GRAFCAV4074. PAMPLONA, 27/05/2026.- Los pelotaris Iñaki Artola (d) y Darío Gómez se han mostrado satisfechos con la elección material, que se ha llevado a cabo este miércoles sin problemas, de cara a la final del Manomanista de este domingo en el Navarra Arena. Los finalistas se han reunido en el pabellón frente a una treintena de aficionados para probar las pelotas seleccionadas y ver qué tal cuajan en este frontón, que se espera que llegue prácticamente al aforo completo dada la expectación que genera en el mundo pelotazale la competición reina. El delantero de Baiko ha sido el primero en probar el material de la mano de José Ángel Balanza y se ha mantenido paciente a la hora de escoger las que más le convenían, al punto de que ha apurado el tiempo permitido de prueba. Después, ha sido el turno de Gómez, acompañado por Jon Apezetxea, seleccionador de material de Aspe. Apenas ha dudado y en poco más de dos minutos lo ha tenido claro. Las pelotas han sido de 104,3, 104,8, 105,4 y 105. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

Darío y Artola en la selección de material en el Navarra Arena. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Buruz Buruko finalistek material aukeraketa egin dute Nafarroa Arenan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iñaki Artola y Darío Gómez disputarán el domingo 31 de mayo la final manomanista 2026 en el Navarra Arena, donde ambos han estado hoy realizando una selección de material que el de Ezkarai ha elegido en una amén y el de Alegia ha dilapidado el tiempo, pero ambos se han quedado a gusto con lo hecho.

Pelota a mano Manomanista Navarra Arena Pelota Iñaki Artola

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