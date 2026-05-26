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Darío afronta su primera final

Dario Gomez pilotariari elkarrizketa, finalaren atarian.
18:00 - 20:00
El pelotari Darío Gómez
Euskaraz irakurri: Dario, bere lehen finalari begira
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KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez, que este domingo disputa su primera final en el Campeonato Manomanista ante Iñaki Artola, cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara al gran día.

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