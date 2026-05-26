Darío afronta su primera final
Darío Gómez, que este domingo disputa su primera final en el Campeonato Manomanista ante Iñaki Artola, cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara al gran día.
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Quedan unas 350 entradas en el Navarra Arena para la gran final del Manomanista, que se juega el domingo
La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros; hay disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez.
El Campeonato Manomanista de 2026 tendrá un nuevo ganador
Gane quien gane, el campeón de la final del Manomanista del domingo será uno nuevo. Ni Darío Gómez ni Iñaki Artola lo han conseguido hasta ahora, por lo que sería la primera vez para los dos.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Laso se hace con la tercera plaza tras vencer con facilidad a Larrazabal (22-8)
Unai Laso e Iker Larrazabal han jugado un gran partido en el frontón Beotibar de Tolosa, pero el navarro se ha impuesto con total autoridad (22-8). La victoria le ha permitido terminar el campeonato en tercera posición del Manomanista 2026.
Unai Amiano, campeón del Manomanista (7-22)
Unai Amiano ha ganado con maestría la txapela del Manomanista de la Serie B en el Labrit, tras derrotar a Ander Murua por 7-22. Aunque el inicio ha sido igualado, el encuentro ha tomado rápidamente color azul, y el irundarra ha sido superior en toda la final.
Murua y Amiano ya han seleccionado el material para la final, en el Labrit
Murua y Amiano disputarán la final del Manomanista de la Serie B este sábado, en el Labrit. Esta mañana han seleccionado las pelotas y según han explicado los dos finalistas, están satisfechos con el material.
Artola y Darío, en la final del Manomanista
Iñaki Artola y Darío Gómez se enfrentarán el próximo 31 de mayo en la final del Campeonato Manomanista. Artola venció en la semifinal a Laso y Darío a Larrazabal.
Darío Gomez arrolla a Larrazabal y se medirá a Artola en la gran final (22-8)
El pelotari de Baiko ha sido muy superior a su rival y se ha impuesto gracias a su velocidad a un Larrazabal que poco ha podido hacer para meterse en el partido.
Artola jugará la final del Manomanista tras derrotar con autoridad a Laso (22-13)
Iñaki Artola ha ganado 22-13 a Unai Laso en la semifinal del Manomanista, y el pelotari de Alegia jugará la gran final por segundo año consecutivo. Artola ha dado un gran inicio al partido, poniéndose 16-2 por delante; y aunque Laso se ha acercado al 17-10, ha mantenido firme la victoria.