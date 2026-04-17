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EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
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Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
Euskaraz irakurri: Errege Kopako finaleko saio berezia: Atletico Madril vs Reala
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KIROLAK EITB

Última actualización

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla. 

El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira.

Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

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