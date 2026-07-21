La guipuzcoana Mirari Uria ficha por el Badalona Women, tal y como ha informado el propio club, este martes. La atacante de 23 años llega procedente de la Real Sociedad para reforzar la línea ofensiva del conjunto catalán de cara a la temporada 2026-2027.

Mirari Uria deja la Real Sociedad tras cuatro temporadas en el club donostiarra, donde disputó 134 partidos oficiales, llegando a marcar 11 goles. Además, la azpeitiarra ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, con la que se ha proclamado campeona de Europa sub-19 y campeona del Mundo sub-20.

"Esta aventura me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista, y también espero disfrutar muchísimo de esta nueva etapa", ha declarado la exjugadora de la Real Sociedad en unas declaraciones difundidas por su nuevo club.