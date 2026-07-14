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Igor Zubeldia: “Vamos a jugar en varias competiciones en esta temporada; el objetivo es ser competitivos en todas”

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Igor Zubeldia (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Zubeldia: “Txapelketa asko ditugu denboraldian zehar; helburua da denetan lehiakorrak izatea”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El defensa, el martes, ha hablado ante las y los periodistas, en Zubieta. Cuando ha sido cuestionado en torno a qué espera de la temporada 2026-2027, Zubeldia ha señalado que quiere “estar disponible en la mayor cantidad de partidos que sea posible”, para el entrenador Rino Matarazzo.

Fútbol LaLiga EA Sports Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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