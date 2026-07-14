Igor Zubeldia: “Vamos a jugar en varias competiciones en esta temporada; el objetivo es ser competitivos en todas”

El entrenador del equipo txuri-urdin, tras confirmarse su renovación, ha destacado que se halla “feliz con el trabajo hecho hasta ahora”, y, sobre todo, “con muchas ganas” de lo que está por venir: “Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar”, ha dicho.