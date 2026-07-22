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Zubieta recibe entre aplausos a Mikel Oyarzabal

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Oyarzabal Zubietan
18:00 - 20:00
Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Harrera beroa egin diote Mikel Oyarzabali Zubietan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Recién llegado de Estados Unidos, Mikel Oyarzabal ha pasado por Zubieta. Sus compañeros de equipo han recibido al eibarrés entre aplausos por haber ganado el Campeonato del Mundo de fútbol.

Zubieta Fútbol Real Sociedad Mikel Oyarzabal Mundial de fútbol 2026

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