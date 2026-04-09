4ª etapa
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Pello Bilbao: “Mi mentalidad, en toda la Itzulia, ha sido la de esperar hasta el final, gestionar las fuerzas lo mejor posible”

Pello Bilbao elkarrizketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pello Bilbao: “Nire mentalitatea, Itzulian, bukaerara itxarotea izan da, indarrak ahalik eta ondoen kudeatzea”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vizcaíno del Bahrain-Victorious está situado en la undécima posición de la general de la carrera, y ha mostrado un buen nivel en la etapa de Galdakao, que se ha adjudicado Alex Aranburu.

Cuarta etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country Pello Bilbao

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