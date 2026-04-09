Ion Izagirre: “¿Si pienso en el pódium? Sí, ¿por qué no?”

El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha sido el más fuerte en la cuarta etapa de la Itzulia de 2026, y ha ganado por tercera vez en su carrera en la ronda vasca. Aranburu ha superado, en los últimos metros, a Tobias Halland Johannessen, del Uno-X Mobility, y se ha hecho con una victoria de enorme valor.