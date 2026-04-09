4ª etapa
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Ion Izagirre: “¿Si pienso en el pódium? Sí, ¿por qué no?”

Ion Izagirre elkarrizketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Podiuma buruan dudan? Bai, zergatik ez?”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha firmado una excelente etapa, en el día en que su compañero Alex Aranburu ha ganado, en Galdakao, en la Itzulia. Izagirre ha obtenido el cuarto puesto en la jornada, y ocupa esa misma posición en la clasificación general.

Cuarta etapa Itzulia masculina Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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