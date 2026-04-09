Cuarta etapa
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El guipuzcoano Alex Aranburu firma un final de etapa antólogico y se lleva la victoria en Galdakao

Por detrás, Lipowitz y Roglic han atacado a Paul Seixas, y el líder de la carrera ha respondido con suficiencia, mostrándose muy sólido. Es más, la joven estrella gala ha reforzado su liderato con un puñado de segundos.

GRAFCAV1870. GALDAKAO, 09/04/2026.- El ciclista del Cofidis Alex Aramburu se ha proclamado vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia que se ha disputado este jueves con salida y meta en Galdakao (Bizkaia) y un recorrido de 167,2 kilómetros. EFE/ Miguel Toña

El guipuzcoano Alex Aranburu (Cofidis) en meta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Alex Aranburuk Itzulia Basque Countryko laugarren etapa irabazi du Galdakaon
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El guipuzcoano Alex Aranburu (Cofidis) ha firmado un final de etapa antólogico y se ha llevado la victoria en la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country con llegada y salida en Galdakao (Bizkaia).

Aranburu, en un emocionante final en el muro que conducía a meta, ha levantado los brazos por tercera vez en la Itzulia, con un tiempo de 3h:55:15, a una media de 42,6 km/h. A 4 segundos ha entrado el noruego Tobias Johannessen (Uno X) y a 6 el italiano Christian Scaroni (Astana) a 6.

El líder Paul Seixas ha entrado a 14 segundos del ganador y ha ampliado en unos segundos su renta al frente de la general.

Alex Aranburu (Cofidis)
18:00 - 20:00
Así ha ganado Alex Aranburu en Galdakao

"Los rivales venían cerca, pero calculé la llegada, ataqué y todo salió perfecto. Un triunfo muy importante después de que ayer me quedara con la rabia de no poder disputar la victoria en Basauri. Esta vez estuvimos en los cortes. Tenía miedo por algunos rivales, pero todo salió perfecto", ha explicado Aranburu.

Alex Aranburu (Cofidis)
18:00 - 20:00
Alex Aranburu: "Muy contento, siempre es especial ganar en casa"

El estadounidense Brandon McNulty (UAE) ha protagonizado la fuga de la jornada, y ha marchado en solitario durante muchos kilómetros. Por detrás un grupo muy númeroso de 34 ciclistas ha intentado echarle mano, y lo ha conseguido a unos 35 kilómetros de meta. A unos 30 del final, en la ascensión de Elorritxueta, el Visma se ha puesto a la cabeza del pelotón para intentar neutralizar la numerosa fuga de cabeza; mientras en el grupo delantero se desataban las hostilidades.

En un pelotón cada vez más reducido, Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) ha tratado de inquietar al líder Paul Seixas (Decathlon) en la subida a Elorritxueta, pero el galo ha respondido a sus ataques sin mayores problemas. El alemán ha insitido hasta en cuatro ocasiones en la ascensión.

Tras varias escaramuzas, el noruego Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) se ha quedado solo en cabeza de carrera, aprovechando la falta de entendimiento entre el catalán Marc Soler (UAE) y el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-Bora). En el pelotón, el ataque contra el líder lo ha protagonizado Roglic en la última ascensión de la jornada, Legina, de segunda categoría. Lipowitz también lo ha vuelto a intentar.

Delante, el sevillano Juan Pedro López (Movistar) y el guipuzcoano Alex Aranburu (Cofidis) han capturado a Johannessen, y acto seguido el de Ezkio-Itsaso se ha lanzado al ataque. El pelotón marchaba ya a menos de un minuto de cabeza de carrera. Pero Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), hermano del anterior, le ha echado el guante al corredor guipuzcoano.

Paul Seixas, líder de la Itzulia

Conocía la bajada y ataqué; bienvenido el tiempo ganado

Seixas ha celebrado los 20 segundos que ha podido ganar respecto a sus rivales después de su ataque en el descenso del puerto de Legina, una bajada que "conocía" y le "venía bien".

"Simplemente el equipo me llevó a reconocer la etapa de hoy antes de la contrarreloj inicial y vi que la última bajada me convenía. La jornada ha sido muy dura, pero guardé fuerzas para intentarlo en la bajada. Conseguí el objetivo, bienvenido el tiempo ganado", ha señalado Seixas en la meta de Galdakao.

Por otro lado, Juan Ayuso, líder del Lidl Trek y ganador de la Itzulia 2024, ha abandonado la carrera por las molestias físicas, concretamente problemas estomacales, que le lastraron en las primeras jornadas, por lo que había perdido sus opciones en la general. Ayuso, quien además ha sufrido una caída a 117 km de la meta de la cuarta etapa que se disputa con salida y meta en Galdakao, ha decidido bajarse de la bicicleta pocos km después. El ciclista de Jávea ha pedido ayuda al coche del equipo, pero inmediatamente ha decidido abandonar la carrera.

Este viernes se disputará la quinta etapa, con Eibar como escenario de la salida y la meta de la jornada, con un recorrido de 176,2 km.

 

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