El estadounidense Brandon McNulty (UAE) ha protagonizado la fuga de la jornada, y ha marchado en solitario durante muchos kilómetros. Por detrás un grupo muy númeroso de 34 ciclistas ha intentado echarle mano, y lo ha conseguido a unos 35 kilómetros de meta. A unos 30 del final, en la ascensión de Elorritxueta, el Visma se ha puesto a la cabeza del pelotón para intentar neutralizar la numerosa fuga de cabeza; mientras en el grupo delantero se desataban las hostilidades.

En un pelotón cada vez más reducido, Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) ha tratado de inquietar al líder Paul Seixas (Decathlon) en la subida a Elorritxueta, pero el galo ha respondido a sus ataques sin mayores problemas. El alemán ha insitido hasta en cuatro ocasiones en la ascensión.

Tras varias escaramuzas, el noruego Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) se ha quedado solo en cabeza de carrera, aprovechando la falta de entendimiento entre el catalán Marc Soler (UAE) y el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-Bora). En el pelotón, el ataque contra el líder lo ha protagonizado Roglic en la última ascensión de la jornada, Legina, de segunda categoría. Lipowitz también lo ha vuelto a intentar.

Delante, el sevillano Juan Pedro López (Movistar) y el guipuzcoano Alex Aranburu (Cofidis) han capturado a Johannessen, y acto seguido el de Ezkio-Itsaso se ha lanzado al ataque. El pelotón marchaba ya a menos de un minuto de cabeza de carrera. Pero Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), hermano del anterior, le ha echado el guante al corredor guipuzcoano.