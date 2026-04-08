ITZULIA, CUARTA ETAPA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los últimos 60 kilómetros de la etapa Galdakao-Galdakao, con Igor Anton

18:00 - 20:00
Igor Antón.
Euskaraz irakurri: Galdakao-Galdakao etapako azken 60 kilometroak, Igor Antonekin
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Los ciclistas que participen mañana, 9 de abril, en la cuarta etapa de la Itzulia recorrerán 167,2 km. En el recorrido Galdakao-Galdakao, los últimos 60 kilómetros serán los más duros, nos los ha enseñado Igor Antón.

Vuelta al País Vasco 2026 4ª etapa: perfil y recorrido | DEPORTES EITB
Cuarta etapa Itzulia masculina Ciclismo Itzulia Basque Country

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X