BALONCESTO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO: Partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup 2026 entre PAOK Salónica y Bilbao Basket

PAOK vs Surne Bilbao
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
PAOK vs Surne Bilbao
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN: FIBA Europe Cup txapelketako finaleko joaneko partida, PAOK Salonikaren eta Bilbao Basketen artean
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

No te pierdas hoy, 22 de abril, a partir de las 18:15, la emisión en directo del partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup entre el equipo griego del PAOK Salónica y el Surne Bilbao Basket, desde Grecia. El programa arrancará en ETB1 sobre las 17:50 con una previa, y el partido se podrá seguir mediante streaming por kirolakeitb.eus y ETBOn.
Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup En directo

Te puede interesar

Bilbao-Basket-3x3-torneo-presentacion
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bilbao Jokoan, torneo 3x3 que organiza Surne Bilbao, regresa con más nivel y nueva sede el 12 de junio

El Parque Etxebarria será el escenario del 12 al 15 de junio de la competición, una cita que asciende a categoría FIBA Quest, tercera a nivel mundial. Eso significa que habrá equipos internacionales y que proporcionará billete para el World Tour. También se amplía la competición femenina a todas las edades y se incorpora el torneo 3x3 en silla de ruedas. 
Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ponsarnau, sobre el partido Surne Bilbao-Szombathely de la FIBA Europe Cup del miércoles: “Estamos en una semifinal, y todo el mundo quiere jugar la final”

El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X