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Jaume Ponsarnau: “El club ha dado pasos adelante esta temporada”

Surne Bilbao
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jaume Ponsarnau: "Klubak aurrerapausoak eman ditu denboraldi honetan"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket disputará los play-off de la Liga Endesa tras asegurar la séptima plaza de la fase regular con su victoria ante Tenerife. Jaume Ponsarnau se ha mostrado feliz por la clasificación.

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