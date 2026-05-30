Jaume Ponsarnau: “El club ha dado pasos adelante esta temporada”

El Surne Bilbao Basket estará en los play-off de la Liga Endesa. El equipo bilbaíno ha logrado atar la séptima posición de la fase regular al conseguir la victoria frente a la Laguna Tenerife por 82-87 y ganar el Korner Baskonia al Unicaja. Será la octava vez en su historia que entre en la eliminatoria, la primera después de seis años.