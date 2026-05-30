Jaume Ponsarnau: “El club ha dado pasos adelante esta temporada”
El Surne Bilbao Basket disputará los play-off de la Liga Endesa tras asegurar la séptima plaza de la fase regular con su victoria ante Tenerife. Jaume Ponsarnau se ha mostrado feliz por la clasificación.
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El Surne Bilbao se clasifica para los play-off ganando en Tenerife (82-87)
El Surne Bilbao Basket estará en los play-off de la Liga Endesa. El equipo bilbaíno ha logrado atar la séptima posición de la fase regular al conseguir la victoria frente a la Laguna Tenerife por 82-87 y ganar el Korner Baskonia al Unicaja. Será la octava vez en su historia que entre en la eliminatoria, la primera después de seis años.
Petrasek renueva hasta 2028 con Surne Bilbao
El jugador, nacido en Nueva York pero de nacionalidad polaca, sólo lleva una temporada en Bilbao, "pero ha encontrado su sitio en la rotación del equipo y se ha convertido en un jugador importante", según ha destacado el club vizcaíno.
Ponsarnau sobre Valverde: “Es para mí un referente y lo seguirá siendo siempre"
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Surne Bilbao gana a Girona y defenderá su plaza de 'playoff' en Tenerife (86-80)
El Surne Bilbao ha vencido 86-80 al Girona en el Bilbao Arena, liderado por un brillante Melwin Pantzar, y se jugará su plaza de ‘playoff’ en la última jornada ante Tenerife. Aunque el Girona ha competido hasta el final, los triples decisivos de Darrun Hilliard en el último cuarto han asegurado la victoria bilbaína.
Normantas, Krampelj, Petrasek y Hilliard renuevan con el Surne Bilbao hasta 2028
Además de estos cuatro jugadores, tienen contrato en vigor Harald Frey, Tryggvi Hlinason, Aleix Font, Amar Sylla y Bassala Bagayoko. La única baja confirmada es la de Melwin Pantzar.
Tras ganar la FIBA Europe Cup, rinden homenaje a Surne Bilbao en Gernika
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