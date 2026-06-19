El Surne Bilbao firma a Nate Darling para la temporada 2026-2027, tal y como ha informado la entidad bilbaína en sus redes sociales. El escolta canadiense se convierte en la tercera incorporación del equipo vizcaíno tras los fichajes del húngaro Adam Somogyi y del esloveno Dan Duscak.

Nate Darling llega procedente del Elan Chalon francés, donde promedió 13,5 puntos, 2,7 rebotes y 1,9 asistencias en la pasada temporada. Ahora llega a Miribilla como relevo de Justin Jawroski, quien no continuará en Bilbao la próxima temporada.

"Darling es un escolta cuya mayor virtud es el lanzamiento desde la línea de tres, aunque tiene también la habilidad y la fuerza para penetrar también a canasta aprovechando su amenaza en el tiro exterior", destaca el director deportivo del Surne Bilbao, Rafa Pueyo.