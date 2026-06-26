El francés Bastien Vautier refuerza el juego interior del Surne Bilbao
El pívot de 27 años firma por una temporada y llega procedente del ASVEL Villeurbanne, club con el que ha promediado 5,7 puntos y 2,8 rebotes en la Euroliga.
El Surne Bilbao ha fichado por una temporada al francés Bastien Vautier, pívot de 27 años y 2,10 de altura, que llega procedente del ASVEL Villeurbanne para reforzar el juego interior del equipo vasco y formar la pareja de 'cincos' con el islandés Tryggvi Hlinason.
Vautier ha promediado la última temporada 8,6 puntos y 3.9 rebotes en la liga francesa y 5,7 puntos y 2,8 rebotes en la Euroliga. En la principal competición continental fue además MVP de la 18ª jornada tras anotar 28 puntos y 31 de valoración frente al Anadolu Efes.
"Creo que Vautier nos va a aportar puntos cerca de la canasta, ahí tiene buenos movimientos. Es muy efectivo y contundente en las continuaciones de 'pick and roll' y además nos da el registro del pase desde las situaciones de poste bajo y poste alto. Es muy buen pasador", destaca el director deportivo del Surne Bilbao, Rafa Pueyo.
Pueyo resalta también la capacidad reboteadora del francés, especialmente en ataque. "Creemos que se adapta perfectamente a nuestra filosofía defensiva y que Tryggvi y él forman una pareja de pívots muy sólida que nos va a dar fuerza en la pintura", resalta el responsable deportivo del club bilbaíno.
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