Surne Bilbao ficha a Ondřej Husták hasta 2028
Según ha afirmado el club bilbaíno, el pívot checo de 22 años y 2,12 metros aportará "intensidad y energía" al equipo.
El pívot Ondřej Husták ha firmado con Surne Bilbao hasta 2028. Procedente del King Szczecin de Polonia, el checo completará una plaza de formación en la Liga Endesa, donde promedió 3,2 puntos y 2,2 rebotes la pasada temporada.
Formado en las canteras del Basket Brno y el Saski Baskonia, el pivot ha pasado por Zentro Madrid y Zamora en la Liga LEB Plata. Posteriormente, en la temporada 2024-2025, disputó seis partidos en la Liga Endesa y otro en la BCL con Baxi Manresa. Además, en la temporada 2023-2024 Husták debutó con la selección de la Republica Checa.
La dirección de deportiva de Bilbao Basket ha señalado que “Sus cualidades físicas se adaptan perfectamente a nuestra filosofía defensiva. Es un pívot grande con capacidad de intimidación que nos va a ayudar en el rebote. Es un jugador que corre muy bien la pista, muy móvil para su tamaño. Nos va a aportar intensidad y energía en todas las facetas del juego”. Además, el club bilbaíno ha mostrado su disposición y su deseo de ayudar al checo en el desarrollo de su juego.
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