El Surne Bilbao Basket confirmó el fichaje de Dan Duščak, base esloveno de 23 años y 1,85 de altura que llega procedente del Alimerka Oviedo, y se convierte en la segunda incorporación del equipo vasco tras la del húngaro Adam Somogyi.



Duščak ha jugado las tres últimas campañas con el Oviedo, promediando en la última de ellas 6,9 puntos, 3,4 asistencias y 2,3 rebotes.



Internacional en categorías inferiores, en 2025 debutó con la selección absoluta de Eslovenia y jugó dos partidos en las ventanas FIBA.



Así, el técnico Jaume Ponsarnau cuenta de cara a la próxima temporada con Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard, recientemente renovados hasta 2028, y con Tryggvi Hlinason, Aleix Font y Amar Sylla, con contrato hasta 2027.





