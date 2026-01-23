Itzulia 2026

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Basauri será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026

El Ayuntamiento de Basauri y OCETA formalizan el acuerdo para que el municipio sea sede de etapa en la próxima edición.

Basauri
Firma del acuerdo. Foto: oceta
Euskaraz irakurri: 2026ko Itzuliko etapa bat Basaurin hasi eta amaituko da

Última actualización

Basauri será una de las sedes de la Itzulia 2026, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y OCETA, y una de las etapas de la próxima edición comenzará y finalizará en el municipio.

En 2024, el municipio ya acogió y finalizó una etapa de la Itzulia Women. Javier Riaño, presidente de OCETA, ha destacado la importancia del acuerdo: “Basauri lleva varios años apostando por el ciclismo de alto nivel, y para nosotros es importante que, tras la Itzulia Women, el Ayuntamiento también quiera traer la Itzulia al municipio”.

El alcalde de Basauri ha señalado que la Itzulia Women tuvo un gran éxito en Basauri y espera que, esta vez también, la Itzulia tenga una excelente acogida.

Ciclismo Itzulia Basque Country

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X