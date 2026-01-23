Basauri será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026

Basauri será una de las sedes de la Itzulia 2026, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y OCETA, y una de las etapas de la próxima edición comenzará y finalizará en el municipio.

En 2024, el municipio ya acogió y finalizó una etapa de la Itzulia Women. Javier Riaño, presidente de OCETA, ha destacado la importancia del acuerdo: “Basauri lleva varios años apostando por el ciclismo de alto nivel, y para nosotros es importante que, tras la Itzulia Women, el Ayuntamiento también quiera traer la Itzulia al municipio”.

El alcalde de Basauri ha señalado que la Itzulia Women tuvo un gran éxito en Basauri y espera que, esta vez también, la Itzulia tenga una excelente acogida.