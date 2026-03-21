Murua eta Gabirondo, B serieko Binakako txapeldun!
Gaur, Bergaran, B serieko Binakako Txapelketako finalean, Muruak eta Gabirondok Peña II.a eta Salaverri II.a garaitu dituzte (18-22). Aspeko bikoteak lehen finala zuen gaurkoa profesionaletan, eta lehen saiakeran lortu dute txapela.
Kexarik ez, B Serieko finalerako pilota aukeraketan
Larunbatean B serieko binakako finala jokatuko da Bergaran. Peña II.ak eta Salaverri II.ak eta Muruak eta Gabirondok elkarren indarrak neurtuko dituzte. Protagonistak prest dira larunbateko erronkarako.
Binakako finalistak, jokatzeko gogoz, material-hautaketan
Binakako finalerako materiala hautatu dute gaur Albisu-Laso eta Altuna-Ezkurdia bikoteek, Nafarroa Arenan. Materialarekin arazorik ez, eta gogoz daude egun handian begiz jota duten “amestutako txapela” lortzeko.
Final historikoa izango du aurtengo Binakakoak
Albisu-Laso eta Altuna III.a-Ezkurdia bikoteek jokatuko duten Binakako finala historikoa izango da. Hitzordua datorren martxoaren 29an izango da, Nafarroa Arenan.
Elordi, oso haserre: "Arauei jarraituta, Zabaleta eta ni egon beharko ginateke finalean"
Aitor Elordi oso haserre agertu da Laso eta Albisuren aurka Binakako finalerako txartela galdu baitute. Azken tantoetan, gertakari polemikoa izan da. Laso aldageletara joan da, baimenik gabe, eta, arauei jarraituz, zigortu beharko luketela adierazi du Aspeko pilotariak.
Laso eta Albisu izango dira Altuna eta Ezkurdiaren aurkariak Binakako final handian
Baikoko bikoteak Elordi eta Zabaleta kanporatu ditu (21-22), 21-17ko emaitza iraulita.
Dario eta Ezkurdia nagusi Jakaren eta Iztuetaren aurka (7-22)
Dariok eta Ezkurdiak mendean hartu dituzte Jaka eta Iztueta finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldian (7-22). Gaurko partidak ez zuen garrantzirik sailkapenari begira, Jaka eta Iztueta aukerarik gabe geratu baitziren aurreko astean; Altuna eta Ezkurdia, berriz, finalean dira.
Peña II-Salaverri II eta Murua-Gabirondo bikoteek jokatuko dute Binakako Serie B-ko finala
Peña II.ak eta Landak 10-22 irabazi die liderrak ziren Dario eta Lozari. Hala, azken horiek bigarren partidaren zain geratu dira, baina Muruak eta Gabirondok 2-22 irabazi diete Salaberria eta Gaskueri, finalerako bigarren txartela lortuz.
Jokin Altunak ez du larunbatean jokatuko Tolosan, eta Dariok ordezkatuko du
Ezkaraiko aurrelaria Ezkurdiarekin batera arituko da, eta Jaka eta Iztueta izanen dira aurkariak, Binakako Txapelketaren finalerdietako ligaxkaren hirugarren jardunaldian. Altuna III.a eta Ezkurdia finalerako sailkatuta daude jada, eta Jakak eta Iztuetak ez daukate final hori jokatzeko aukerarik.
Jon Ander Albisuren eskuak onera egin du eta igandeko finalerdia jokatuko du
Igandeko finalerdiko material aukeraketa egin dute gaur Adarragan, Logroñon. Albisuren eskuin eskua izan da mintzagai nagusia. Ataundarrak aitortu digunez, “sentsazioak onak dira, hobera egin dit”, baina “zaila izango da %100ean iristea”.