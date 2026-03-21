CAMPEONATO DE PAREJAS

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Murua y Gabirondo, campeones del Parejas de la Serie B!

Murua-Gabirondo
18:00 - 20:00
Murua y Gabirondo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Murua eta Gabirondo, B serieko Binakako txapeldun!
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EITB

Última actualización

Hoy ha disputado en Bergara la final del Campeonato de Parejas de la Serie B, mientras que Murua y Gabirondo han derrotado a Peña II y Salaverri (18-22). La pareja de Aspe, que tenía su primera final como profesionales, ha conseguido la txapela en su primer intento.

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